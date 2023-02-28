В индийском храме живого слона заменили на механического. Этого добились защитники животных

Храм в штате Керала на юге Индии прекратил использовать в ритуалах живого слона — его заменили на механического, подаренного зоозащитной организацией People for Ethical Treatment of Animals (PETA) и актрисой Парвати Тирувоту.

Как отмечает издание The Indian Express, первая церемония с участием механического слона прошла 26 февраля.

Как рассказали в PETA, слоны в Индии, содержащиеся в неволе, подвергаются жесткой дрессировке, которая сопровождается избиением животных. По информации зоозащитного Центра изучения прав животных, только в штате Керала за период с 2018 по 2023 годы погибли почти 150 слонов, содержавшихся в неволе.

PETA отмечает, что слоны, которых люди используют для развлечения, часто начинают проявлять ненормальное поведение, что приводит к человеческим жертвам.

По данным рабочей группы Heritage Animal Task Force, в штате Керала слоны за последние 15 лет убили больше 500 человек.

Один из слонов, который провел в неволе около 40 лет, убил десять человек. Тем не менее, как пишет PETA, он по-прежнему постоянно участвует в местных фестивалях.

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