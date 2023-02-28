Песков заявил о готовности Путина к переговорам с лидерами Германии и Франции. Однако, утверждает он, последнее время никаких инициатив с их стороны не было

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал развернутое интервью газете «Известия», в котором, в частности, затрагивалась тема возможных переговоров с лидерами западных стран.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин «был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас».

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорили, что «продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации». Однако за последнее время, по словам Пескова, никаких инициатив с их стороны не было. В частности, подчеркнул представитель Кремля, хотя Макрон и говорил о готовности звонить Путину — «не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора».

В Украине, по мнению Пескова, остались силы, с которыми Россия могла бы вести переговоры. «Часть этих сил, пусть небольшая, до сих пор находится в Киеве, часть — за его пределами. Кто-то из них в России. К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы», — заявил Песков. Однако о переговорах может идти речь только после того, как цели «специальной военной операции», как власти РФ требуют называть войну, будут достигнуты. До этого «тем, кто находится на Украине, просто страшно и физически опасно как-то поднять голову. Их уничтожат сразу же, их убьют», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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На сайте Кремля последнее сообщение о телефонном разговоре Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем датировано 2 декабря 2022 года. Обсуждались ракетные удары, которые российские войска наносят по Украине. С президентом Франции, судя по сообщениям пресс-службы Кремля, Путин последний раз говорил 11 сентября 2022 года. Основной темой разговора с Эммануэлем Макроном была безопасность Запорожской АЭС, захваченной российскими военными.