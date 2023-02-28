Азиатская шахматная федерация согласилась принять в свой состав Федерацию шахмат России (ФШР), сообщается на сайте российской организации.

Такое решение приняли на континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации. За проголосовали 29 делегатов, против выступил один, а еще шестеро воздержались. Переход состоится 1 мая 2023 года.

До полномасштабного российского вторжения в Украину Федерация шахмат России входила в Европейский шахматный союз, но в марте 2022 года членство России, а также Беларуси в этой организации приостановили. В апреле того же года ФШР проголосовала за то, чтобы перейти в Азиатскую шахматную федерацию. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил переход 22 февраля 2023 года.

Как отмечает РИА Новости, Федерация шахмат России стала первой российской спортивной федерацией, перешедшей из Европы в Азию.

После начала войны FIDE не стала отстранять российских и белорусских шахматистов от соревнований под эгидой федерации, как это произошло во многих других видах спорта, но позволила им выступать в индивидуальном порядке, а не под национальными флагами.

Российский футбольный союз также выступает за то, чтобы сменить Европу на Азию и перейти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. В УЕФА неофициально говорят, что не хотят терять членство России в своем составе, писал «Чемпионат.com» со ссылкой на источники. Решение пока не принято.

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