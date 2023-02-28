Госдума одобрила в первом чтении законопроект, смягчающий наказание полицейским за умышленные преступления

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о смягчении наказания полицейским за умышленные преступления. Документ опубликован в базе Госдумы.

Согласно законопроекту, депутаты предлагают исключить из статьи Уголовного кодекса РФ об обстоятельствах, отягчающих наказание, пункт, который устанавливает, что совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел является отягчающим обстоятельством.

Депутаты мотивировали необходимость отмены этого пункта тем, что он является «дискриминирующим» для сотрудников МВД, поскольку распространяется только на них.

«Правопорядок в России обеспечивают, помимо МВД, также работники судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни и другие. Принадлежность правонарушителя к этим структурам отягчающим вину обстоятельством не является, что явно несправедливо», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также привели данные Генпрокуратуры РФ, согласно которым количество преступлений, совершаемых сотрудниками всех правоохранительных органов, составляет в среднем не более 1% от общего числа преступлений, совершаемых в России. «На долю МВД из этого одного процента приходится менее одной трети», — говорится в записке.

«Введение предлагаемого изменения позволит восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел», — заключили депутаты.

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Поправки к УК, ужесточающие ответственность сотрудников МВД за преступления, приняли в 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России.

За год до этого Медведев в послании к Федеральному собранию потребовал принять «самые энергичные меры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников». В феврале 2010 года он внес в Госдуму законопроект об «обеспечении уголовной ответственности за преступления, совершенные сотрудниками органов внутренних дел».