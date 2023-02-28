Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что необходимо дать юридическое определение русофобии и ввести уголовную ответственность за ее проявление.

По его словам, это нужно сделать, чтобы исполнить поручения президента РФ Владимира Путина об установлении уголовной ответственности за дискриминацию или призывы к ней в отношении россиян, проживающих за рубежом.

«Наша сегодняшняя задача — попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит нужно вносить дополнительную статью», — заявил Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что пока нет возможности наказать жителей других стран за проявление русофобии. По его словам, «это работа на будущее» — юридически определить понятие «русофобия».

В свою очередь представитель Генпрокуратуры РФ, начальник управления по надзору за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму Юрий Хохлов предложил рассматривать русофобию «как проявление экстремизма».

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Что под русофобией понимают российские власти

Абсолютно исчерпывающий путеводитель «Медузы» по русофобии (в том числе махровой и оголтелой)

Что под русофобией понимают российские власти

Абсолютно исчерпывающий путеводитель «Медузы» по русофобии (в том числе махровой и оголтелой)