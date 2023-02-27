В турецком городе Малатья произошло землетрясение. Один человек погиб, 69 пострадали

В турецком городе Малатья, расположенном в Восточной Анатолии, произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погиб один человек, 69 пострадали. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные власти.

Агентство пишет, что землетрясение произошло около полудня, оно ощущалось в близлежащих провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Адыяман и Шанлыурфа.

Министр национального образования Махмут Озер заявил, что, по его информации, в результате землетрясения были госпитализированы 20 человек, а также разрушены 22 здания, передает «Анадолу».

По информации агентства, экстренные службы приступили к поисково-спасательным работам. Из-под завалов достали не менее пяти человек.

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В Турции 6 февраля 2023 года произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7-7,8, в результате которого погибли больше 44 тысяч человек. «Аль-Джазира» также сообщает о почти шести тысячах погибших в соседней Сирии. По состоянию на 24 февраля сейсмологи зафиксировали свыше девяти тысяч повторных толчков.

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