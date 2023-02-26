Владимир Зеленский: российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале пост, посвященный митингу, который прошел у здания крымского парламента в Симферополе в 2014 году. Тогда проукраинские активисты выступили против выхода Крыма из состава Украины.

«Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины. », — говорится в сообщении.

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26 февраля 2014 года на масштабном митинге у здания парламента в Симферополе собрались пророссийские и проукраинские активисты. Вторую группу возглавлял . Между участниками митинга произошли столкновения: около тридцати человек были ранены, двое погибли. Меньше чем через месяц после акции Россия аннексировала Крым, а российские власти начали преследовать крымских татар.

В 2020 году Владимир Зеленский подписал указ, установив 26 февраля в Украине Днем сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя.

Ряд украинских военных и западных экспертов считают, что Украине удастся освободить Крым в течение 2023 года. В частности, об этом в декабре 2022 года говорил глава Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук. В свою очередь бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес предположил, что Украина сможет сможет освободить Крым к лету, однако он также отметил, что для достижения этой цели необходимо, чтобы страны Запада поставляли ВСУ все необходимое вооружение.

Как в России преследуют крымских татар

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Как в России преследуют крымских татар

«Отправляют на войну против родной страны» «Медуза» рассказывает, как российские власти с 2014 года борются с «нелояльностью» крымских татар — и почему осеннюю мобилизацию в Крыму называют геноцидом целого народа