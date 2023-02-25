Зять Шойгу поставил лайк под антивоенным постом Юрия Дудя. Пригожин предложил «поймать его и отправить на боевые действия»

Зять министра обороны Сергея Шойгу поставил лайк под антивоенным постом журналиста Юрия Дудя. После того, как на это обратили внимание СМИ, Столяров стал отрицать, что лайкнул пост.

Лайк Столярова появился под записью Дудя в инстаграме, посвященной годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, в которой журналист, в частности, назвал происходящее «кровавой и бессмысленной войной, которую развязал Путин и его окружение».

Вскоре лайк под постом Дудя исчез, а сам Столяров в своем инстаграме заявил, что «ничего не лайкал». «Не давайте собой манипулировать с помощью фотошопа. Всех обнял!», — написал он.

Издание «Полигон.медиа», однако, выяснило, что ранее Столяров лайкнул два других поста в инстаграме Дудя. Один лайк он поставил интервью с режиссером Александром Молочниковым, второй — интервью с главным редактором «Новой Газеты» Дмитрием Муратовым.

На лайк Столярова также обратил внимание основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. «Надо поймать Столярова и привести его ко мне. Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия», — заявил бизнесмен.

Евгений Пригожин в последние недели регулярно публично критикует Минобороны и его руководство, в том числе лично Шойгу. 22 февраля он обвинил министра в массовых потерях ЧВК Вагнера под Бахмутом, заявив, что их бы не случилось, если бы Минобороны обеспечило наемников боеприпасами.