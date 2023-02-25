В Рио-де-Жанейро сотрудник консульства РФ напал на участницу акции против войны в Украине

Сотрудник российского консульства в Рио-де-Жанейро напал на женщину, пришедшую к дипмиссии выразить протест против войны в Украине. Об этом пишет Globo.

Инцидент произошел 24 февраля. Пострадавшая женщина — гражданка РФ. Эпизод с нападением попал на видео, которое снимала ее подруга.

Пострадавшую и ее подругу забрали в полицию, где продержали несколько часов. Женщина написала заявление, ей провели медицинское обследование.

Как сообщил источник «Медузы», из консульства ей поступают угрозы, что на нее якобы заведут уголовное дело.

Нападение у консульства России в Рио-де-Жанейро Meduza

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, антивоенные акции прошли у российских посольств и консульств в десятках крупных городов по всему миру.

Читайте также

Нет войне! По всему миру в годовщину российского вторжения прошли акции солидарности с Украиной. Фотографии

Читайте также

Нет войне! По всему миру в годовщину российского вторжения прошли акции солидарности с Украиной. Фотографии