Российские банки, попавшие под блокирующие санкции США, предупредили о риске отключения карт UnionPay за рубежом

Российские банки, попавшие накануне под санкции США, предупредили клиентов, что их карты UnionPay могут перестать работать за рубежом.

Предупреждения разослали «МТС Банк», «Зенит», «Приморье», «Уралсиб» и банк «Санкт-Петербург».

В своих сообщениях кредитные организации рекомендуют клиентам, находящимся за границей, «в ближайшие часы» снять с карточек наличные или совершить необходимые покупки.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Накануне под блокирующие санкции США попали пять из 12 российских банков, которые были эмитентами UnionPay.

Газпромбанк и Россельхозбанк, которые находятся под санкциями США, карты UnionPay выпускать продолжают.

Карты системы UnionPay стали популярны у россиян после начала войны и ухода из РФ Mastercard и Visa. Фактически, они остались единственным способом для совершения безналичных покупок в иностранных интернет-магазинах и при поездках за рубеж.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.