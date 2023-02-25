На Сахалине браконьеры убили 26 оленей, занесенных в Красную книгу

На севере Сахалина найдены останки 26 особей дикого северного оленя, сообщает РИА Новости. Этот вид занесен в Красную книгу региона.

Останки оленей обнаружили местные жители; соответствующее видео распространилось по соцсетям 24 февраля. По предположению очевидцев, браконьеры загоняли оленей на снегоходах.

Региональная прокуратура начала проверку. В Агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалина сообщили, что браконьерам грозит уголовная ответственность с обязательным возмещением ущерба. В соответствии с УК, преступники могут получить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Всего на Сахалине насчитывается около двух тысяч особей северного оленя.

В мире северный олень отнесен к уязвимым видам; за последние несколько десятилетий его популяция сократилась на 40%. В России четыре подвида занесены в федеральную Красную книгу.