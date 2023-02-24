В Петербурге уроженец Узбекистана дважды выстрелил в омоновца на Невском проспекте. Перед этим, по данным СМИ, он крикнул «Убегайте!»

Сотрудник ОМОНа Росгвардии получил тяжелое ранение, когда пытался задержать в центре Петербурга подозрительного человека, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Омоновца ранили возле входа на станцию метро «Гостиный двор» на Невском проспекте около 11:50 по местному времени. По данным источников «Фонтанки», нападавший стрелял картечью из обреза.

По данным телеграм-каналов «112» и «78», 50-летний уроженец Узбекистана, открывший стрельбу, приехал в центр Петербурга с двумя ружьями, патронами, двумя коктейля Молотова и музыкальной колонкой (похожий список публикует и «Фонтанка»).

У входа в метро мужчина включил в колонке песню «Священная война» («Вставай, страна огромная»). «112» утверждает, что когда к нему подошли сотрудники Росгвардии, он крикнул: «Убегайте!». Один из омоновцев попытался задержать мужчину, тот начал стрелять. Судя по кадрам камер видеонаблюдения, прозвучало два выстрела, после чего нападавшего задержали полицейские.

Пострадавшего омоновца госпитализировали с тяжелым ранением в живот. Как сообщает Mash, раненый росгвардеец находится в реанимации Мариинской больницы, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ему делают операцию.

По данным Mash, руководство правоохранительных органов Петербурга призвало подчиненных соблюдать бдительность «в связи с провокацией в отношении сотрудника», а также предписало дежурным нарядам находиться в бронежилетах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев собирается ходатайствовать, чтобы омоновца, раненого у Гостиного двора, представили к награде.