Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках специального эфира телеканала CNN, посвященного годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, заявил, что Россия «уже проиграла эту войну».

«Целями России в этой войне были стереть Украину с карты мира, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее», — сказал Салливан. «Им это не удалось, и они уже не смогут сделать это», — подчеркнул он.

Салливан также сказал, что США со своей стороны сделают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимую ей военную помощь. Однако, сказал он, в истребителях F-16, о которых просит Украина, в данный момент «нет ключевой необходимости». «F-16 — это вопрос долгосрочной обороны Украины, а не краткосрочной борьбы», — сказал он.

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США — ключевой союзник Украины. После начала полномасштабного вторжения России, Соединенные Штаты уже выделили Украине несколько многомиллиардных пакетов военной помощи. Об очередном пакете помощи стоимостью 2 миллиарда долларов США объявили в годовщину начала полномасштабной войны, в него, в частности, войдут вооружения и боеприпасы для украинских войск.

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