Минобороны Великобритании: под Бахмутом идут тяжелые бои, Россия готовится к новому наступлению на Угледар

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы в Донецкой области Украины продолжают попытки окружить Бахмут, а также готовятся к новому штурму Угледара. Об этом говорится в ежедневном обзоре ситуации в Украине, который утром 23 февраля представила британская разведка.

В последние два дня, говорится в обзоре, продолжались тяжелые бои под Бахмутом, где у украинских сил остаются открытыми пути снабжения на запад, «несмотря на постепенное окружение Россией в течение последних шести недель».

Город Угледар снова подвергся сильному обстрелу, сказано в сообщении министерства Великобритании. «Существует реальная вероятность, что Россия готовится к очередному наступлению в этом районе», — заявили британские военные. Они отметили, что в конце 2022 года и феврале 2023 года наступление россиян под Угледаром провалилось.

В Минобороны Великобритании считают, что за боевые действия в районе Угледара по-прежнему отвечают войска Восточного военного округа, которым командует генерал-полковник Рустам Мурадов. По мнению британских военных, на Мурадова оказывают давление, чтобы он улучшил результаты после предыдущих неудач. «Однако маловероятно, что у Мурадова есть ударная сила, способная добиться прорыва», — заявили в Минобороны Великобритании.

В Генштабе ВСУ сообщили в утренней сводке 23 февраля, что российские силы продолжают попытки окружить Бахмут, продвигаясь на северо-западе от города. В районе Угледара, утверждают в Генштабе, добровольцы из числа казаков, прикрепленные к элитной 155-й бригаде морской пехоты, отказываются участвовать в дальнейших наступательных действиях «в связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе».

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки отразили 90 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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