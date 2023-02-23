Часть делегатов покинула заседание ОБСЕ из-за присутствия представителей РФ. Латвийский депутат послал россиян фразой про русский военный корабль

Депутат Сейма Латвии, глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс выступил против присутствия российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Видео со своим выступлением Колс выложил в твиттере.

Он подчеркнул, что в делегацию входят люди, попавшие под санкции Евросоюза в связи с российской аннексией части украинских территорий. «И мы сидим, как будто ничего не происходит. Я воспользуюсь моментом и передам сообщение российской делегации, сидящей в этом зале. Я процитирую украинского пограничника: , — сказал Колс. Он произнес свою речь на английском, но последнюю фразу сказал на русском.

Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой в ответ заявил, что Россия представлена на сессии правомочно. «Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента. <…> Все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами», — сказал он.

Судя по видео белорусского телеканала «Белсат», на этих словах Толстого часть делегатов покинули зал заседаний ПА ОБСЕ. Как пишет «Белсат» со ссылкой на своего корреспондента, из зала вышла половина делегатов.

23 февраля в Вене открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На предыдущей осенней сессии делегации России не присутствовала, так как принимавшая сессию Польша отказала им в визах.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал исключить Россию из ПА ОБСЕ. В свою очередь, украинская делегация в ПА ОБСЕ заявила, что будет бойкотировать заседания до исключения России.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Киев стремится к международной изоляции Москвы. С начала войны Россия была исключена и сама покинула более 20 международных организаций, союзов и программ.