В результате пожара в гостинице в Москве погибли шесть человек, в том числе двое детей

В здании на Международной улице в Москве, где располагается гостиница «МКМ», поздним вечером 21 февраля произошел пожар. По данным ГУ МЧС по городу, сообщает «Интерфакс», в результате пожара погибли шесть человек, в том числе двое детей. 200 человек были эвакуированы из горящего здания.

К 23:45 по московскому времени, пожар, площадь которого составляла около 300 квадратных метров, был ликвидирован.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что, по словам очевидцев, причиной пожара стал поджог. Один из жильцов, по словам собеседника агентства, поджег вещи в коридоре.

Жительница дома, где произошел пожар, рассказала корреспонденту ТАСС, что мужчина, устроивший поджог, постоянно пил. «День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, „ “ у него, что он плеснул горючую смесь», — сказал она.

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