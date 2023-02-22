Умер актер Борис Чунаев

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФР Борис Чунаев умер в возрасте 85 лет, сообщается на сайте московского театра «Ленком».

«Ленком»

«Он был предан нашему театру и ни разу не изменил ему. И театр отвечал ему взаимностью. Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о замечательном актере сохранится в наших сердцах и в сердцах зрителей», — говорится в заявлении театра.

Борис Чунаев родился в Москве в 1937 году. В 1967 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу «Ленкома», став одним из ведущих артистов. На счету Чунаева роли в таких спектаклях, как «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось». В разные годы снимался в фильмах «Моя судьба», «Считайте меня взрослым», «Убить дракона», «И возвращается вечер», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Олигарх», «На углу у Патриарших», «Полнолуние», «Каменная башка».