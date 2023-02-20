В Черкесске напали с битами на судью и заместителя главы казначейства

В Черкесске совершено нападение на заместителя руководителя казначейства Карачаево-Черкесии Мурата Эльканова и судью арбитражного суда Казбека Салпагарова, сообщает «Кавказ.Реалии».

По данным издания, Эльканова в тяжелом состоянии доставили в больницу. Салпагаров «получил менее тяжелые повреждения», пишет «Кавказ.Реалии».

Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Baza. Нападение произошло днем 20 февраля, когда Салпагаров и Эльканов возвращались из кафе. Одного из чиновников ударил прохожий, после чего в драку вмешались еще четверо мужчин с битами.

Нападавшие забрали борсетку Эльканова, после чего скрылись на автомобиле. Baza пишет, что в городе объявлен план «Перехват» для задержания подозреваемых.

Как сообщает «Интерфакс», всего в результате драки были госпитализированы четыре человека. Кто еще пострадал, кроме Эльканова и Салпагарова, не уточняется.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и разбойном нападении.

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