Politico: администрация Байдена призвала Украину не медлить с контрнаступлением

Администрация президента США Джо Байдена призвала команду украинского лидера Владимира Зеленского «закрепить », которых ВСУ достигли на фронте, и, возможно, начать новое контрнаступление. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди чиновников.

В Белом доме также рекомендовали Киеву готовиться к контрнаступлению сейчас, пока вооружение из США и Европы поступает без препятствий. По данным издания, администрация Байдена обеспокоена тем, что поддержка со стороны европейских стран может быть ограничена.

В Вашингтоне предоставление помощи Украине по-прежнему поддерживают конгрессмены от обеих партий — Демократической и Республиканской. Но, пишет Politico, некоторые чиновники из администрации Байдена опасаются, что в будущем отправлять военную помощь Киеву может быть сложнее из-за растущего сопротивления в Палате представителей, где большинство у республиканцев.

Как сообщает издание, Белый дом рекомендовал Киеву не медлить с контрнаступлением на фоне грядущей поездки Байдена в Польшу, которая состоится 20 февраля — в преддверии годовщины российского вторжения в Украину.

В ходе визита Байден встретится с польским президентом Анджеем Дудой и лидерами НАТО, а также подчеркнет необходимость продолжения поддержки Киева. Польские СМИ также сообщали о возможной встрече Байдена с Зеленским в ходе этой поездки. В Белом доме говорили, что такой встречи в планах нет.

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