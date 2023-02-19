Во Владивостоке сотрудники центра «Э» пришли в центр помощи ЛГБТ-людям и пострадавшим от домашнего насилия

Во Владивостоке полицейские и сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») пришли в комьюнити-центр дальневосточного движения «Маяк», где помогают ЛГБТ-людям и женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Представители движения рассказали в соцсетях, что это первый визит полиции в комьюнити-центр. Ранее полицейские пытались срывать мероприятия «Маяка» только за пределами города.

«В качестве цели полицейские выбрали группу психологической поддержки ЛГБТ+ людей», — сообщило движение.

В ходе визита полицейские говорили о «пропаганде» ЛГБТ, просмотрели брошюры центра и принудили нескольких человек поехать в отдел полиции, чтобы взять отпечатки пальцев.

«От одного из активистов требовали стать „информатором“, в противном случае угрожая возможностью персонального обвинения в том, что он якобы руководит „Маяком“», — говорится в сообщении движения.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Минюст России объявил «иностранными агентами» движение «Маяк» и его главу, правозащитницу Регину Дзугкоеву. После того как в России вступил в силу закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии», движение готовилось к возможным блокировкам ресурсов и визитам полицейских, но продолжило работать.

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