По данным СМИ, начальник уголовного розыска Москвы получил ранение при штурме цветочного магазина, где взяли в заложницы двух женщин

Полицейский получил огнестрельное ранение во время спецоперации по освобождению двух заложниц, которых вечером 17 февраля удерживали в цветочном магазине в Москве, сообщает Следственный комитет.

В СК не раскрыли имя пострадавшего. По данным телеграм-каналов Baza, Shot и «112», это начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве генерал-майор Сергей Кузьмин. Он получил легкое непроникающее ранение руки. В больнице полицейскому оказали медицинскую помощь, его не стали госпитализировать.

По версии СК, вечером 17 февраля двое подозреваемых, 41-летний Андрей Сафронов и 44-летний Алексей Горюнов, попытались ограбить цветочный магазин на Таганской улице и взяли в заложницы двух продавщиц. Полицейские освободили женщин и задержали подозреваемых. По данным СМИ, во время задержания Андрей Сафронов выстрелил в генерал-майора, приехавшего на место происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и посягательстве на жизнь полицейского.

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