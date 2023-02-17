В России владельцам электрокаров разрешат в качестве эксперимента бесплатно ездить по платным федеральным трассам

Министерство экономического развития РФ и госкомпания «Автодор» с 1 марта 2023 года проведут эксперимент, в рамках которого владельцы электротранспорта смогут до конца года бесплатно проезжать по платным федеральным автотрассам, сообщила газета «Коммерсант».

Для этого водителям будет необходим бесконтактный транспондер T-pass, который можно купить или взять в аренду у компании «Автодор — Платные дороги». Как отмечает «Коммерсант», устройство стоит 3-3,5 тысячи рублей. Тем, у кого есть T-pass, нужно зарегистрировать его в офисе компании.

Водители электромобилей с установленным транспондером смогут свободно проезжать по платным трассам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, а также по обходу Одинцово. При этом транспондер не будет работать на Западном скоростном диаметре в Петербурге, на платных дорогах Псковской области и других региональных трассах.

В компании «Автодор» сообщили, что, если водитель попытается использовать транспондер на обычном, а не электрическом автомобиле, то с лицевого счета, привязанного к транспондеру, спишут полную стоимость проезда, а само устройство отключат от акции.

По данным ГИБДД, на конец 2022 года в России зарегистрировали 22,5 тысячи легковых электромобилей (+60% к 2021 году). Больше всего таких автомобилей в Приморском крае (две тысячи), в Москве (1,65 тысячи), в Московской области (1,17 тысячи), в Петербурге — одна тысяча.

В 2022 году, по данным Минэкономразвития РФ, в стране выпустили более 1,7 тысячи электромобилей. По оценке «Автостата», в 2022 году в Россию ввезли 3,4 тысячи новых электрокаров (на 24% больше, чем в 2021 году) и 4,3 тыс. подержанных (на 30% меньше).