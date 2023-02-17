В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

Полиция Москвы задержала на Курском вокзале мужчину, который пытался пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По другим данным, мужчина пытался пронести на вокзал гранаты Ф-1, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеграм-каналы Baza и Shot при этом сообщили, что у мужчины нашли две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство. Задержанного доставили в отдел полиции.

Полиция оцепила территорию, но затем сняла оцепление. В РЖД сообщили РИА Новости, что после задержания мужчины с «подозрительными предметами» с цокольного этажа Курского вокзала эвакуировали пассажиров.

По предварительным данным, которые приводит Shot, задержанный прибыл из зоны боевых действий в Украине, откуда привез взрывные устройства.

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