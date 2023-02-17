В Москве двое мужчин взяли в заложницы продавца цветочного магазина. Их задержали

В Москве задержали двоих мужчин 1978 и 1981 годов рождения, взявших в заложники продавца в цветочном магазине на Таганской улице. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

«По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны», — сообщило ведомство.

Прокуратура также заявила, что один из мужчин стрелял из травматического пистолета в сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело по статьям о захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По информации московской полиции, продавец в результате происшествия не пострадала. Сама она рассказала Mash, что один из нападавших говорил про болезнь ребенка и требовал «зеленый коридор».

Правоохранительные органы о требованиях подозреваемых не сообщили.