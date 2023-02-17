Российская сеть постаматов PickPoint перестала принимать посылки в ряде городов. В компании заявили о финансовых трудностях из-за иностранного акционера

Сеть доставки PickPoint приостановила прием посылок в ряде российских городов, пишет «Коммерсант». У компании, по ее собственным данным, 6000 постаматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны.

На сайте и в приложении, проверили журналисты издания, по состоянию на середину февраля доступен прием заявок на посылки только для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и еще нескольких крупных городов.

Гендиректор PickPoint Надежда Романова объяснила приостановку работы сети в регионах затруднениями в финансировании западными акционерами. Конечные бенефициары сети неизвестны, отмечает издание. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит кипрской PickPoint Delivery System Ltd.

По словам Романовой, компания пытается решить проблемы с финансированием и ведет переговоры с партнерами о восстановлении объемов отгрузок, а также «общается с рядом заинтересованных инвесторов».

К PickPoint поданы иски от контрагентов на общую сумму более 700 миллионов рублей. В частности, парфюмерная сеть «Золотое яблоко» заявила к PickPoint требования на 265 миллионов рублей, а Lamoda — на 262 миллионов рублей. Гендиректор PickPoint заявила, что вопрос о погашении задолженностей перед контрагентами решается.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что логистические компании в 2022 году столкнулись с рядом трудностей, главная из которых — уход из России международных брендов, которые были готовы доплачивать за стабильность доставки. Кроме того, считают собеседники издания, в целом снижается популярность постаматов независимых операторов в пользу пунктов выдачи заказов, где можно сразу же вернуть товар, который не подошел. Рынок интернет-торговли, по их мнению, сейчас растет за счет маркетплейсов с собственной доставкой.

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