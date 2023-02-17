Португалия прекратит выдавать «золотые визы»

Правительство Португалии решило закрыть Golden Visa Portugal, по которой иностранцы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции. Об этом после заседания правительства объявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает Publico.

По его словам, правительство будет продлевать действующие «золотые визы» только в том случае, если инвестиции направлены на постоянное жилье инвестора или его потомков, либо если недвижимость сдается в долгосрочную аренду.

С октября 2012 года по январь 2023 года Португалия выдала 11 628 «золотых виз», из них 10 668 выдали для покупки жилья на общую сумму более шести миллиардов евро. Больше всего видов на жительство в рамках программы получили граждане Китая (5258), Бразилия (1178) и США (558).

Власти Португалии перестали выдавать «золотые визы» гражданам России 26 февраля 2022 года, спустя два дня после полномасштабного российского вторжения в Украину. На тот момент португальскую «золотую визу» получил 431 гражданин России, в том числе семеро — с начала 2022 года.