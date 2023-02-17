Минюст объявил «иноагентом» журналиста Андрея Лошака

Министерство юстиции в очередной раз пополнило реестр «иностранных агентов». На этой неделе в него включили журналиста Андрея Лошака, историка Андрея Зубова и .

В сообщении Минюста говорится, что Лошак участвовал в создании и распространении материалов «иностранных агентов», распространял негативную информацию о решениях российской власти и о деятельности Минобороны, высказывался против , а также «активно взаимодействовал с иностранными структурами».

Зубов, по версии Минюста, также участвовал в создании и распространении материалов «иноагентов» и, кроме этого, распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти РФ. Также в сообщении Минюста отмечено, что Зубов живет за пределами России и преподает в иностранном вузе.

Школа «Возрождение», как утверждает Минюст, выступала с призывами к борьбе с действующей властью и изменению конституционного строя России. Кроме ого, большая часть лекторов школы включена в реестр «иноагентов» и проживает на территории других стран, подчеркнуло ведомство.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.