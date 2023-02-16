В Петербурге нашли мертвой главу управления финансового обеспечения Западного военного округа

В Петербурге под окнами многоэтажки на Замшиной улице нашли мертвой начальницу управления финансового обеспечения Минобороны РФ по Западному округу Марину Янкину. Об этом сообщили телеграм-канал «Mash на Мойке» и «Фонтанка».

По данным изданий, тело 58-летней Янкиной обнаружили утром 15 февраля у дома, где она жила. По одной из версий, чиновница совершила самоубийство. Вещи и документы Янкиной полиция нашла на одном из общих балконов, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, перед смертью чиновница созвонилась с своим бывшим мужем и попросила его вызвать полицию. Как утверждает Mash, у Янкиной «были проблемы со здоровьем».

В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» подтвердили, что Янкина работала в подразделении, но от других комментариев отказались. До ЗВО чиновница работала в Федеральной налоговой службе и занимала должность заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга.

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