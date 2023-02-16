Путин пообещал социальную поддержку бойцам частных военных компаний, воюющим в Украине

Российские власти рассматривают вопрос о поддержке граждан, участвующих в войне в Украине в составе частных военных компаний. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с омбудсменом по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, комментируя ее слова о том, что у семей бойцов ЧВК, воюющих в Украине, нет тех же социальных гарантий, какие есть у семей военнослужащих Минобороны.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. И добровольцы, и те, кто подписал контракт, и кто пришел в рамках мобилизации, они выполняют свой священный долг перед родиной. И в этом смысле перед родиной все равны. Поэтому и по гарантиям, по всем социальным защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», — сказал Путин.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В боевых действиях в Украине принимают активное участие наемники ЧВК Вагнера, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Многих добровольцев в ЧВК вербуют в российских колониях, обещая им помилование через полгода службы. В некоторые российские колонии с этой целью приезжал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин.

В России наемничество запрещено 359 статьей Уголовного кодекса, предусматривающей большие сроки лишения свободы как для самих наемников, так и для организаторов военных компаний. Однако в УК есть оговорка, что наемником признается человек, который не является гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях. Таким образом, большинство бойцов ЧВК, которые воюют в Украине, по Уголовному кодексу наемниками не считаются.

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