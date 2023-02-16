Правительство одобрило продажу заводов IKEA в России

Правительственная комиссия дала согласие на продажу заводов IKEA в России производителю кухонных столешниц и фасадов Slotex, а также изготовителю пиломатериалов «Лузалес». Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью газете «Известия». Сумма сделки по продаже заводов IKEA и ее параметры не раскрываются.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга», — сказал Евтухов.

По данным СПАРК, единственным владельцем Slotex является Светлана Осипова, предприятие базируется в Санкт-Петербурге. Находящейся в Сыктывкаре компанией «Лузалес» владеет Мария Семенюк.

IKEA после начала войны сначала приостановила работу в России, а затем объявила об уходе с российского рынка и выставила на продажу четыре своих завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Два завода IKEA объединили, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия, пишут «Известия».

В августе ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник писал, что IKEA не намерена покидать российский рынок и рассчитывает вновь открыть свои магазины в течение двух лет. Даже если компания продаст свои заводы, говорил тогда собеседник ТАСС, то сможет в будущем производить на них товары по договорным ценам.

Среди возможных претендентов на производственные мощности IKEA в России, напоминают «Ведомости», называли гипермаркеты «Твой дом» и сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff.

Читайте также

В страны ЕС поставляют мебель и древесину, при производстве которой используют принудительный труд белорусских заключенных, в том числе политических Торговля не прекратилась даже после введения санкций из-за войны в Украине

Читайте также

В страны ЕС поставляют мебель и древесину, при производстве которой используют принудительный труд белорусских заключенных, в том числе политических Торговля не прекратилась даже после введения санкций из-за войны в Украине