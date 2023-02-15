В Россию прекратили поставлять «Виагру». В стране остались десятки аналогов

Американская биофармацевтическая компания Viatris («дочка» Pfizer) уведомила власти РФ, что прекращает поставлять в Россию препарат для лечения эректильной дисфункции «Виагра». Компания проинформировала об этом в 2022 году, сообщили «Интерфаксу» в министерстве промышленности и торговли РФ.

В Минпромторге РФ отметили, что под маркой «Виагры» выпускается препарат силденафил. В России, говорят в ведомстве, есть технологическая возможность производить силденафил.

По данным госреестра лекарственных средств, в России выдали больше 40 регистрационных удостоверений на препараты с этим действующим веществом. Восемь компаний выпускают силденафил в России. Эти препараты есть в аптеках (как и «Виагра», остающаяся в тысячах аптек).

В марте 2022 года американская компания Eli Lilly прекратила поставки в Россию «Сиалиса» — препарата для лечения эректильной дисфункции с действующим веществом тадалафил.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году такие фармацевтические компании, как Pfizer, Novartis, AbbVie и Sanofi, объявили, что приостановят инвестиции в России, но сохранят поставки лекарств. Ряд компаний приостановил поставки некоторых товаров, так, AbbVie перестал поставлять «Ботокс» для эстетической медицины.

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