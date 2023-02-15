Матвиенко предложила маркировать «вражьи» телеграм-каналы

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Роскомнадзору маркировать «едиными значками» телеграм-каналы, которые, по мнению российских властей, распространяют враждебную к России информацию. Видео выступления Матвиенко опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Роскомнадзор, когда вражьи каналы, с Украины, например, [выявляет, то] они ставят там свой флажок, что это. А многие камуфлируют. Может Роскомнадзору, который выявляет вражеские эти каналы, тоже [ввести] какие-то единые значки, как „иноагенты“ или там нежелательная структура, сторона и так далее», — сказала Матвиенко на заседании.

Спикер Совета Федерации попросила сенаторов подумать на эту тему, «чтобы люди, читая, понимали, что это, кто за этим стоит и какая цель этих интернет-порталов, каналов и так далее».

Так Матвиенко ответила на слова сенатора Владимира Джабарова, который предложил, чтобы Роскомнадзор каждый квартал передавал в Совфед «информацию о выявленной деятельности враждебных телеграм-каналов», которые маскируются под российские, сообщает РИА Новости. Матвиенко сказала, что не знает, возможно ли это технически.

Матвиенко также заявила, что Совету Федерации нужно обратиться в Роскомнадзор, чтобы регулятор «обнародовал все каналы, за которыми прячутся наши недруги».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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