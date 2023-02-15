Дельфин анонсировал новый альбом. Он называется «Прощай оружие»

Дельфин (Андрей Лысиков) анонсировал 12-й студийный альбом. Он получил название «Прощай оружие». Релиз состоится 17 марта.

Название альбома отсылает к роману Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие», который вышел в 1929 году. В нем рассказывается об отношениях американца и английской медсестры во время Первой мировой войны.

На обложке новой пластинки Дельфина — фотография британского фотографа Грейс Робертсон «Молодая пара, 1955. Наблюдают за прибоем в лагере отдыха Butlinʼs». По словам Дельфина, этот снимок «максимально точно иллюстрирует настроение новой записи».

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Последний полноформатный альбом Дельфина вышел в 2019 году, он назывался «Край». В 2021 году он выпустил мини-альбом «Greta». В 2018 году вышел альбом Дельфина «442». Все песни на нем связаны с темой войны, революции и с политикой.

Грейс Робертсон получила известность в 1950-е годы, когда ее фотографии публиковались в журнале Picture Post. The Guardian писала, что снимки Робертсон «отражали маленькие радости мирного времени».

В интервью «Медузе» в 2018 году Дельфин отмечал, что в новостях ежедневно говорится о том, «какие мы крутые вояки и всех победили» и что «нас, очевидно, готовят к войне».

Вот это интервью

«Каждый день новости о том, какие мы крутые вояки. Нас готовят к войне» Дельфин — о новом (политическом) альбоме «442», Оксимироне, Навальном, свободе и детстве

Вот это интервью

«Каждый день новости о том, какие мы крутые вояки. Нас готовят к войне» Дельфин — о новом (политическом) альбоме «442», Оксимироне, Навальном, свободе и детстве