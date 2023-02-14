В Казахстане детям при рождении будут заводить счета, куда пойдут деньги от государства. Похожая модель действует в Норвегии

Министерство финансов Казахстана представило подробности проекта «Национальный фонд — детям», который планируется запустить в стране с 2024 года, сообщает издание Tengri News.

Согласно концепции, каждому гражданину Казахстана при рождении будут автоматически заводить накопительный счет в долларах. Ежегодно 1 января на счет будут поступать средства из Национального фонда Казахстана, пополняемого за счет сырьевого сектора. Такая же модель используется в Государственном пенсионном фонде Норвегии, отмечает РБК.

Воспользоваться средства накопительного счета граждане Казахстана смогут после достижения 18 лет.

Ставка инвестиционного дохода будет определяться на уровне средней доходности Нацфонда за несколько лет. Предполагается, что к совершеннолетию сумма накоплений на счетах граждан составит порядка 3,5 тысячи долларов.

Накопления можно будет потратить двумя способами: на образование или приобретение жилья. Причем если купить недвижимость можно будет только на территории Казахстана, то потратить деньги на обучение можно и за пределами страны.

При достижении совершеннолетия средства на счете будут храниться в течение 5-10 лет. Если они останутся невостребованными, им будут переводить на пенсионный счет. Также средства можно будет передавать по наследству.

Если ребенок до 18 лет переедет в другую страну и сменит гражданство, права на выплаты он лишится. При переезде в другую страну с сохранением гражданства выплаты сохранятся.