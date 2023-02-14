The Washington Post: США предупредили Украину, что в войне настал поворотный момент

Администрация президента США Джо Байдена предупредила власти Украины, что настал решающий момент, чтобы изменить траекторию войны, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

Сотрудники Белого дома считают, что весной Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина может перейти в контрнаступление, чтобы вернуть утраченные территории. О том, что следующие месяцы будут критическими, украинским властям сообщили американские чиновники, посетившие Киев в январе.

Американские военные аналитики считают, что украинским войскам будет сложно одновременно и защищать Бахмут в Донецкой области, за который много месяцев идут бои, и начать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть территории, которые США считают более важными. Собеседники WP говорят, что если Украина будет вести бои везде, куда Россия направляет войска, то это будет работать на руку российским властям.

США усилили давление на Киев из-за ожиданий, что Белому дому будет сложнее добиться, чтобы конгресс выделил Украине такой же объем помощи, как и раньше, поскольку некоторые республиканцы выступают за сокращение поддержки. Сейчас администрация Джо Байдена работает с конгрессом над тем, чтобы выделить Украине помощь в размере 10 миллиардов долларов. Ожидается, что о новом пакете помощи объявят в годовщину российского вторжения вместе с новыми санкциями против России.

Власти США говорят, что готовы поддерживать Украину как можно дольше, при этом они предупреждают, что к лету Киев исчерпает текущий пакет американской помощи, после этого решить конфликт политическим путем будет трудно.

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