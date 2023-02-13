В Подмосковье найден мертвым бывший замглавы Центра «Э» Владимир Макаров. Месяц назад он был уволен с должности

В подмосковной деревне Голиково найден мертвым бывший заместитель начальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом (Центр «Э») Владимир Макаров. Об этом сообщают ТАСС и «Московский комсомолец». Официально эта информация не подтверждена.

Тело Макарова обнаружили утром 13 февраля в его загородном доме. По предварительным данным, он покончил с собой. «МК» сообщает, что в доме хранилось огнестрельное оружие.

Генерал-майор Владимир Макаров был уволен с должности в управлении МВД по борьбе с экстремизмом в январе 2023 года.

Центр «Э» был создан в структуре МВД в 2008 году. Это репрессивный орган, сотрудники которого преследуют участников протестных акций и, в частности, следят за публикациями в соцсетях с критикой власти.

Что такое Центр «Э»

«Какой беспредел? Вчетвером берут за руки за ноги и нежно затаскивают в автобус» Спецкор «Новой газеты» Илья Азар взял интервью у бывшего главы нижегородского Центра «Э» Алексея Трифонова. Мы публикуем его с разрешения редакции

Что такое Центр «Э»

«Какой беспредел? Вчетвером берут за руки за ноги и нежно затаскивают в автобус» Спецкор «Новой газеты» Илья Азар взял интервью у бывшего главы нижегородского Центра «Э» Алексея Трифонова. Мы публикуем его с разрешения редакции