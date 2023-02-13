Суд назначил участникам «банды амазонок», убивавшей водителей на Ставрополье и в Ростовской области, 25 лет лишения свободы по новым эпизодам

Ростовский областной суд вынес приговор по новым эпизодам участникам так называемой банды амазонок, убивавшей водителей на территории Ставропольского края и Ростовской области.

По совокупности наказаний и с учетом ранее назначенных сроков, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда, подсудимые Инесса и Виктория Тарвердиевы приговорены к 25 годам колонии общего режима. Также 25 лет колонии, но строгого режима, получил Сергей Синельник. Анастасии Синельник суд назначил наказание в виде 24 лет колонии общего режима. Всего в новое дело вошли 98 эпизодов.

Первый приговор по делу «банды амазонок» суд вынес в 2017 году. Тогда Инессе и Виктории Тарвердиевым было назначено 21 и 16 лет колонии общего режима соответственно, Анастасии Синельник — 19 лет колонии общего режима, а Сергею Синельнику — 20 лет колонии строгого режима с лишением звания лейтенанта полиции.

В октябре 2020 года суд начал рассмотрение дела по новым эпизодам. В ноябре 2022 года коллегия присяжных признала всех подсудимых, за исключением Анастасии Синельник, виновными по всем эпизодам обвинения. С виной Синельник по одному из эпизодов присяжные не согласились.

Обвинение просило суд назначить Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник по 25 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Сергею Синельнику — пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, Инесса Тарвердиева летом 2007 года вместе с Романом Подкопаевым создали банду, в которую вошли дочь Тарвердиевой Виктория, сестра Подкопаева — Анастасия Синельник и ее муж Сергей, работавший инспектором ГИБДД .

В 2007-2013 годах на территории Ростовской области, по данным следствия, члены банды убили 10 человек, в том числе начальника отделения ОМОН ГУВД по Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругу и двух их малолетних детей. 8 сентября 2013 года после очередного убийства Подкопаев и Тарвердиева были замечены сотрудниками полиции и открыли по ним огонь из пистолетов. В результате перестрелки Подкопаев был убит, один из сотрудников полиции также получил смертельные ранения.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник по 25 лет лишения свободы в колонии общего режима, Сергею Синельнику — пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

В пресс-службе суда ранее заявили, сообщал ТАСС, что Инесса и Виктория Тарвердиевы полностью признали вину, а Сергей и Анастасия Синельник — лишь частично.

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В 2015 году в «Новой газете» вышло расследование Елены Милашиной, в котором ставилась под сомнение версия следствия о причастности «банды амазонок» к убийству семьи Дмитрия Чудакова. Журналистка указывала на многочисленные нарушения в ходе следствия и напоминала, что в убийстве семьи Чудаковых признавались члены «банды из Белой Калитвы», но следствие по каким-то причинам не стало принимать их во внимание.