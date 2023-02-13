Qiwi внесли в реестр организаторов распространения информации. Теперь сервис обязан передавать ФСБ информацию о пользователях

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сайт электронной платежной системы Qiwi. На данные на сайте реестра обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Сайт акционерного общества «КИВИ Банк» был включен в реестр 9 февраля.

Как отмечает «Роскомсвобода», многие россияне, переехавшие в другие страны, в том числе из-за войны в Украине, используют Qiwi как один из немногих оставшихся доступных способов для денежных переводов.

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По состоянию на 13 февраля в реестре организаторов распространения информации 353 записи. Компании, попавшие в реестр организаторов распространения информации, обязаны сохранять информацию обо всех действиях пользователей, а также передавать ее ФСБ по первому требованию, напоминает «Роскомсвобода».