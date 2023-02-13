Михаил Ефремов отозвал просьбу заменить ему срок в колонии на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, осужденный за , отозвал свое ходатайство о замене ему наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ходатайство Ефремова о замене срока поступило в суд 23 января.

Вопрос о прекращении производства по ходатайству будет решен судом 17 февраля.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В сентябре 2020 года суд первой инстанции приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Кассационный суд отказался еще больше смягчить приговор актеру. Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области с декабря 2020 года.