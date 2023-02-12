Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Умер советский и российский кинорежиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов. Ему было 78 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов России.

Сергей Голованов / Фотобанк Лори

По данным РИА Новости, причиной смерти режиссера стало онкологическое заболевание.

Абдрашитов известен своими фильмами «Остановите Потапова!» (1973), «Слово для защиты» (1976), «Остановился поезд» (1982), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Слуга» (1988), «Пьеса для пассажира» (1995) и «Магнитные бури» (2003).