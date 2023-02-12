The Telegraph: Великобритания планирует начать производство военной техники в Украине

Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании и Украины обсуждают возможность запуска совместного производства оружия и военной техники в Украине, сообщает The Telegraph.

По данным издания, подобные переговоры с украинскими властями ведут и другие европейские оборонные предприятия, однако британские чиновники уже посетили страну, рассчитывая не допустить, чтобы их опередили конкуренты из Германии и Франции.

Газета пишет, что подобные предприятия сделают Украину менее зависимой от поставок вооружений странами Запада, однако военные эксперты также отмечают, что такие объекты не могут остаться без внимания российских военных: «Танковый завод не маленький. И, честно говоря, если я был Путиным, то это было бы одно из первых мест, которое я бы уничтожил», — заявил независимый эксперт по обороне Фрэнсис Туса.

Помимо этого, Туса отметил, что Россия может посчитать провокацией появление западных оборонных предприятий на территории Украины, однако он также добавил, что российские угрозы, скорее всего, не повлияют на окончательное решение европейских стран.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра отказались комментировать ситуацию.

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После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Запада начали поставлять украинцам различные вооружения, чтобы помочь стране выстоять в войне. Долгое время союзники Украины не решались на поставки тяжелых вооружений, однако в конце января ряд стран, включая Великобританию, Германию и США, анонсировали поставки танков. По последним данным, Украина ожидает получить от 120 до 140 танков западных моделей, таких как немецкие Leopard, британские Challenger и американские Abrams.

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