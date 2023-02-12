Ислам Махачев победил в главном бою турнира UFC 284

Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном бою турнира по смешанным единоборствам , тем самым отстояв свой титул чемпиона в легком весе.

Поединок прошел в австралийском городе городе Перт. Бой длился пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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31-летний Махачев провел под эгидой UFC 14 боев, потерпев лишь одно поражение в 2015 году от бразильца Адриано Мартинса. Титул чемпиона в легком весе он завоевал в октябре 2022 года.

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В UFC — один из главных боев года (а может быть, и всех времен) Друг и преемник Хабиба Ислам Махачев дерется с Александром Волкановски — православным регбистом из Австралии. Рассказываем главное о поединке

Подробнее о поединке

В UFC — один из главных боев года (а может быть, и всех времен) Друг и преемник Хабиба Ислам Махачев дерется с Александром Волкановски — православным регбистом из Австралии. Рассказываем главное о поединке