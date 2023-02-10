В Латвии погиб основатель Sela Борис Остроброд

Основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд утонул в озере в Латвии в результате ДТП. Об этом сообщил его брат и второй основатель бренда Аркадий Пекаревский.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии. Машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул», — написал Пекаревский в фейсбуке. По его словам, похороны Остроброда пройдут в Израиле.

Остроброд и Пекаревский создали компанию Sela в начале 1990-х. Бренд назвали в честь пляжа и скалы в курортном городе Бат-Ям под Тель-Авивом — куда переехали братья. Как отмечает РБК, изначально Sela занималась продажей косметики, продуктов и спирта Royal, а затем начала торговать одеждой.

Первый фирменный магазин бренда открылся в Петербурге в 1997 году. В 2019 году компанию продали Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina. Сейчас Sela продает одежду для мам и детей.