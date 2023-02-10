Парламент Чечни принял поправку, согласно которой глава республики в Конституции по-чеченски называется «Мекх-Да» («Мекхан Да»), сообщил спикер парламента Магомед Даудов по прозвищу Лорд.

Он заявил, что такую поправку приняли, чтобы «установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке».

Магомед Даудов и еще 20 депутатов внесли в парламент поправки к Конституции (.pdf) в начале января, но внимание на документ обратили только в феврале. Тогда же Даудов заявил, что понятие «Мекх-Да» «исторически устоялось» среди жителей Чечни и переводится как «высшее должностное лицо республики». О таком же переводе говорил депутат Госдумы Адам Делимханов.

«„Мехк-Да“ наиболее точно передает значение как ответственного за свой народ руководителя», — говорил Магомед Даудов.

Издание «Кавказ.Реалии» при этом указывает, что «в дословном переводе „мехкан да“ означает „отец края“, но используется именно в значении „отец народа“». «Кавказский узел», в свою очередь, переводил это выражение как «отец страны».

Научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Макка Албогачиева сообщила «Кавказскому узлу», что исторически термин «Мехк Да» (у ингушей) или «Мехкан Да» (у чеченцев) не использовался. По ее словам, такое звание появилось у ингушей и чеченцев совсем недавно, так неформально называют главу региона. Старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов также заявил, что раньше вайнахи не использовали такой титул.