Twitter полтора часа сообщал пользователям, что они достигли лимита сообщений. После сбоя Илон Маск приказал остановить работу над новыми функциями

В социальной сети Twitter в ночь на 9 февраля произошел сбой, из-за чего часть пользователей не могла публиковать твиты и отправлять личные сообщения. Судя по данным Downdetector, сбой продолжался не менее полутора часов.

При попытке опубликовать твит пользователи видели предупреждение Twitter о том, что они достигли , хотя некоторые вообще ничего не твитили в тот день, сообщает CNBC. Некоторые пользователи при этом смогли отправить сообщения как отложенные. Сбой также затронул ретвиты и комментарии.

Представители Twitter, комментируя сбой, сказали, что у части пользователей соцсеть могла работать «не так, как ожидалось», и компания стремится устранить проблему.

После сбоя владелец Twitter Илон Маск потребовал от сотрудников соцсети приостановить работу над новыми функциями и сосредоточиться на том, чтобы платформа стабильно работала, сообщает американское издание The Information.

Сбой произошел спустя несколько часов после того, как у пользователей соцсети, купивших подписку Twitter Blue, появилась возможность публиковать длинные твиты до 4000 символов вместо 280 символов, как у остальных пользователей.

После того, как миллиардер Илон Маск купил Twitter, из компании уволили 80% сотрудников, сообщает CNBC. По его данным, в соцсети продолжают работать 1300 человек.

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