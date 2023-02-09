Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский объявил о закрытии пункта пропуска Бобровники на границе с Беларусью. Такое решение, пояснил Каминьский, было принято «в интересах государственной безопасности». Пункт пропуска перестанет работать в полдень 10 февраля.

КПП Бобровники (Брестовица со стороны Беларуси) — основная точка пересечения границы в Гродненской области и один из крупнейших на польско-белорусской границе. В декабре 2022 года через этот КПП в обе стороны прошли, по данным Госпогранслужбы Польши, почти 111 тысяч человек.

Ранее Польша закрыла погранпункты Половце (Песчатка) и Славатыче (Домачево). Кроме того, с осени 2021 года не работает КПП Кузница Белостоцкая (Брузги). Таким образом, после закрытия КПП Бобровники (Брестовица) будут работать лишь два пункта пропуска на границе Польши и Беларуси — Кукурыки (Козловичи) для грузового транспорта и Тересполь (Брест) для пассажирского.

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Осенью 2022 года Польша и страны Балтии закрыли проезд через свои границы для россиян с туристическими визами. Ряд европейских стран также прекратил выдавать шенгенские визы гражданам России и Беларуси.

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