На границе России с соседними странами установят систему распознавания лиц почти за миллиард рублей
Источник: Полигон медиа
Власти РФ планируют до конца 2023 года установить систему распознавания лиц в девяти пограничных пунктах, сообщает издание «Полигон медиа».
Соответствующий тендер на 830 миллионов рублей Росгранстрой разместил на сайте госзакупок.
«Системы видеоаналитики», сказано в материалах закупки, должны «автоматически анализировать изображения лиц», чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными, которые находятся в «биометрической базе данных или в определенном списке». В материалах не уточняется, что это за база и список.
Такие системы российские власти планируют установить на пунктах пропуска:
- на границе с Китаем (Забайкальск, Пограничный и Краскино);
- на границе с Польшей (Багратионовск, Мамоново);
- на границе с Литвой (Чернышевское);
- на границе с Казахстаном (Маштаково, Орск, Сагарчин).
Подразделение Минтранса РФ просит установить оборудование до 25 ноября 2023 года.
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