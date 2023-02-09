На границе России с соседними странами установят систему распознавания лиц почти за миллиард рублей

Власти РФ планируют до конца 2023 года установить систему распознавания лиц в девяти пограничных пунктах, сообщает издание «Полигон медиа».

Соответствующий тендер на 830 миллионов рублей разместил на сайте госзакупок.

«Системы видеоаналитики», сказано в материалах закупки, должны «автоматически анализировать изображения лиц», чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными, которые находятся в «биометрической базе данных или в определенном списке». В материалах не уточняется, что это за база и список.

Такие системы российские власти планируют установить на пунктах пропуска:

на границе с Китаем (Забайкальск, Пограничный и Краскино);

на границе с Польшей (Багратионовск, Мамоново);

на границе с Литвой (Чернышевское);

на границе с Казахстаном (Маштаково, Орск, Сагарчин).

Подразделение Минтранса РФ просит установить оборудование до 25 ноября 2023 года.

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