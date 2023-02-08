Церковь Англии решила рассмотреть возможность использования гендерно-нейтральных обращений в отношении Бога

Весной 2023 года Церковь Англии планирует создать комиссию для рассмотрения вопроса о возможности использования гендерно-нейтральных обращений в отношении Бога, сообщает The Guardian.

По словам епископа Личфилда Майкла Ипгрейва, заместителя председателя литургической комиссии, церковь исследовала использование гендерного языка в течение последних нескольких лет.

«После некоторого диалога между двумя комиссиями в этой области этой весной начнется новый совместный проект по гендерному языку. Как и другие возможные изменения в разрешенных литургических положениях и формулировках, эти изменения потребуют полного синодального процесса для утверждения», — пояснил Ипгрейв в ответ на вопрос преподобной Джоанн Стобарт о том, какие шаги предпринимает церковь для создания «более инклюзивного языка» богослужений.

The Guardian отмечает, что специфика анонсированного проекта пока не до конца ясна, а сам епископ отказывается от дополнительных комментариев.

Инициативу уже поддержали либеральные христиане, но у нее нашлись и противники. В частности, преподобный Ян Пол, член Генерального синода и Совета архиепископов Церкви Англии, заявил, что Бог не имеет пола, однако применяемые к нему мужские и женские образы не взаимозаменяемы.

«Тот факт, что Бога называют „Отцом“, подразумевает, что он не может быть заменен „Матерью“ без изменения смысла, равно как не может быть заменен гендерно-нейтральным „Родителем“», — заявил Пол, предупредив, что решение комиссии об использовании гендерно-нейтрального языка может привести к отдалению доктрины церкви от Писания.

В свою очередь представительница Церкви Англии Рэйчел Тревик подчеркнула, что в рассмотрении подобного вопроса нет ничего нового, поскольку христиане с древних времен признавали, что Бог не является ни мужчиной, ни женщиной. Тем не менее она отметила, что у церкви «нет абсолютно никаких планов по отмене или существенному пересмотру разрешенных в настоящее время литургий».

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В январе 2023 года Церковь Англии представила свой вариант компромисса в отношении вопроса о признании однополых браков. Согласно пресс-релизу, церковь не планирует менять своего канонического учения о таинстве брака как союза мужчины и женщины, но в то же время епископам разрешат благословлять однополые пары, вступившие в официальный брак. Основное обсуждение предложенного компромисса запланировано на 8 февраля 2023 года.