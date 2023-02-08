КХЛ рекомендовала новосибирским болельщикам не скандировать «славься, Сибирь» во время исполнения гимна РФ

Континентальная хоккейная лига рекомендовала новосибирской команде «Сибирь» запретить своим болельщиками скандировать «славься, Сибирь» во время исполнения гимна России. Как пишет «Спорт-Экспресс», лига обратилась к клубу «на фоне участившихся жалоб на осквернение гимна России».

Издание уточняет, что болельщики клуба не первый год скандируют фразу «славься, Сибирь» в момент исполнения строчки гимна «славься, страна».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В России действует 329-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает до года лишения свободы за надругательство над государственными флагом и гербом. В октябре 2022 года петербургские депутаты Антон Соловьев, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок предложили ввести аналогичную ответственность за надругательство на гимном. В данный момент за подобные действия грозит лишь административная ответственность по статье 17.10 о нарушении порядка официального использования госсимволов РФ. По ней россияне могут быть оштрафованы на сумму до трех тысяч рублей, должностные лица — до семи тысяч рублей, юридические — до ста пятидесяти тысяч рублей.