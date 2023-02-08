Правительство Великобритании ускорит поставки военной техники Украине, чтобы обеспечить ее доставку на фронт в течение нескольких недель, а не месяцев или лет. Об этом, пишет BBC News, заявил британский премьер-министр Риши Сунак на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Сунака, британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте. Премьер отметил, что 10 тысяч украинских военнослужащих, прибывшие на обучение в Великобританию на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты территории Украины «в следующем месяце».

Перед пресс-конференцией Сунак и Зеленский посетили военную базу в графстве Дорсет на юге Англии, где обучаются украинские военные.

Ранее, как пишет The Guardian, в пресс-службе премьер-министра сообщили, что Великобритания также рассматривает возможность передачи Украине истребителей. Глава британского правительства попросил руководителя министерства обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Великобритания могла бы поставить Украине. При этом Сунак отметил, что решение о поставках еще окончательно не принято, но британские власти «активно рассматривают» такую возможность.

Владимир Зеленский 8 февраля прибыл с визитом в Великобританию. Он провел встречу с королем Карлом III и выступил перед парламентом Великобритании. Это второй зарубежный визит Зеленского с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В декабре 2022 года он посетил США. Как ожидается, 9 февраля президент Украины выступит на специальной сессии Европарламента в Брюсселе. Также он приглашен на саммит лидеров стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля.

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О поставках танков

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